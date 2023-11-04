تحسن محدود في الطلب على المشغولات الذهبية بدعم من تراجع الأسعار

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الجاري بين 1.75 ودرهمين، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وذكر مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن انخفاض أسعار المعدن الأصفر، عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، انعكست تأثيراته على الأسواق من خلال تحسن محدود في الطلب على المشغولات، خصوصاً مع تحوط بعض المتعاملين من عودة الأسعار للارتفاع بشراء احتياجاتهم من المشغولات فور التراجع السعري.

وقال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات للطلب من بعض المتعاملين الذين يفضلون شراء مستلزماتهم من المشغولات أو من السبائك فور تراجع الأسعار، كنوع من التحوط في مواجهة عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع مجدداً، وفقاً لتوقعات التقارير الدولية، في ظل ارتفاع الإقبال عليه خلال تلك الفترة كملاذ آمن في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية».

وأضاف أن «التحسن في الطلب لايزال محدوداً خلال الفترة الحالية على المشغولات، لكن من الممكن أن ترتفع وتيرته خلال الأيام المقبلة، حال استمرار أسعار الذهب عند معدلاتها المنخفضة نفسها أو عند تسجيل مؤشرات تراجع جديدة».

من جهته، اعتبر مدير المبيعات في شركة «تانشيك للمجوهرات»، اديتيا سينج، أن «التراجع السعري الذي سجله المعدن الأصفر أخيراً، عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، حفّز بعض المتعاملين على شراء مستلزماتهم من المشغولات الذهبية»، لافتاً إلى أن «التحوط يأتي في ظل استمرار العوامل التي عززت من الارتفاعات الأخيرة للذهب في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل العديد من المتعاملين يتخوفون من عودة الأسعار للارتفاع مجدداً».

وأشار مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، إلى أن «منافذ البيع شهدت مؤشرات للتحسن المحدود في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، مع ارتداد أسعار المعدن الأصفر أخيراً للتراجع مقارنة بأسعاره السابقة»، لافتاً إلى أن «عمليات التحسن في الطلب شهدت معاملات محدودة على العملات والسبائك ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 241 درهماً، بانخفاض درهمين، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 223 درهماً، بتراجع درهمين. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 216 درهماً، بانخفاض 1.75 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 185 درهماً، بتراجع 1.75 درهم.