8.75 مليارات درهم مبايعات عقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 11.7 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليارات درهم، منها 277 مبايعة لأراضٍ بقيمة 5.15 مليارات درهم و1378 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.6 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.34 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 128 هبة بقيمة 624.74 مليون درهم. وسجلت منطقة مدينة دبي الملاحية أهم مبايعتين للأراضي، الأولى بقيمة 505.94 ملايين درهم، والثانية بـ347.45 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «نخلة جبل علي» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان في منطقة زعبيل الأولى، المبايعة الأولى بقيمة 106.75 ملايين درهم، والثانية بقيمة 103.25 ملايين درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 391.71 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 189.38 مليون درهم.