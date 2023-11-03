بيع شقة في «نخلة جميرا» بـ 112.5 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، أمس، صفقات كبرى على صعيد الشقق السكنية والأراضي، ما زاد المبيعات الإجمالية إلى أكثر من 1.85 مليار درهم، جراء تنفيذ 311 معاملة، توزعت على 223 شقة و29 فيلا و59 قطعة أرض.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهدت منطقة نخلة جميرا أبرز صفقات الشقق من حيث القيمة، مع تسجيل مبايعة لشقة بقيمة 112.5 مليون درهم.

كما رصدت التعاملات تنفيذ ثلاث صفقات لبيع شقق فندقية في منطقة «زعبيل الأولى»، مقابل 263 مليون درهم.

وعلى صعيد صفقات الأراضي، تم تنفيذ 11 صفقة بيع لأرض للغرض التجاري في منطقة نخلة جبل علي بقيمة 281.85 مليون درهم، فيما سجلت منطقة «تيكوم سيت إيه» صفقة بيع أرض للغرض التجاري بقيمة 50 مليون درهم.

ونفذت أيضاً صفقة لبيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة «فالكون ستي أوف وندرز» بقيمة 94.08 مليون درهم.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 78.23 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 49.54 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 20.48 مليون درهم.