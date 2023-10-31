مكاسب «دبي المالي» لأعلى وتيرة منذ شهر

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في أولى جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 25 مليار درهم، وسط التركيز على القطاعات القيادية وتنفيذ صفقات كبرى، فيما سجل سوق دبي المالي أعلى وتيرة مكاسب منذ أكثر من شهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.401 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 3.426 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و648.417 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة بأكثر من 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و480.97 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 454.87 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.16 ألف صفقة. وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38% مسجلاً أعلى وتيرة مكاسب منذ نهاية جلسة 20 سبتمبر الماضي ليصل إلى مستوى 3838.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.52% عند مستوى 9285.37 نقطة. وجاء الأداء القوي في سوق دبي، تزامناً مع نشر وكالة «بلومبرغ» تقريراً، يفيد بأن مؤسسة «تاكسي دبي»، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، تسعى إلى جمع نحو 300 مليون دولار من طرح حصة من أسهمها الشهر المقبل. وكجزء من الطرح العام الأولي، تخطط المؤسسة لتوزيع أرباح للربع الرابع لا تقل عن 71 مليون درهم في أبريل، وفقاً لعرض الشركة على المستثمرين الذي اطلعت عليه «بلومبرغ».