أسواق المال المحلية تربح 120 مليار درهم في 3 أشهر

تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية، البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 167 مليار دولار (613 مليار درهم)، وفق صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق، في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 15 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت في الربع الثالث مكاسب سوقية بنحو 32.5 مليار دولار (نحو 120 مليار درهم)، موزعة بواقع 20.7 مليار دولار (نحو 76 مليار درهم) لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و11.8 مليار دولار ( نحو 43.3 مليار درهم) لسوق دبي المالي. وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 755.9 مليار دولار (أكثر من2.77 تريليون دهم) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 776.7 مليار دولار (2.85 تريليون درهم) بنهاية الربع الثالث، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي من 177.8 مليار دولار (أكثر من 652.5 مليار درهم) إلى 189.7 مليار دولار (نحو 696.2 مليار درهم). وأشارت النشرة إلى أن السوق المالية السعودية، حققت مكاسب سوقية بنحو 134.1 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.908 تريليون دولار إلى 3.04 تريليونات دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار رابحاً أكثر من 3.2 مليارات دولار.

وذكرت النشرة أن بورصة مصر حققت مكاسب بنحو سبعة مليارات دولار، وارتفع رأسمالها السوقي من 37.5 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار، بينما سجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 1.76 مليار دولار، ووصل رأسمالها إلى 58.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 57.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2023.

ووفق النشرة، وصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 133.07 مليار دولار وبورصة مسقط إلى 61.04 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 20.19 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 23.8 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة بيروت نحو 18.2 مليار دولار، وبورصة تونس نحو 7.4 مليارات دولار وبورصة فلسطين 4.88 مليارات دولار وبورصة دمشق نحو أربعة مليارات دولار وبورصة الجزائر 553 مليون دولار.

إلى ذلك، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من خمسة مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس الخميس، إلى 3.401 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و640.978 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.163 مليار درهم، موزعة بواقع 884.522 مليار درهم في سوق أبوظبي و278.102 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 319.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.77 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% عند مستوى 3786.55 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.058% عند مستوى 9236.85 نقطة.

• 5 مليارات درهم مكاسب آخر جلسات الأسبوع.