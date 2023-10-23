19.75 درهماً ارتفاعاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في مؤشراتها نهاية الأسبوع الماضي، بقيم تراوح بين 7.25 و9.25 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، فيما تأتي الزيادات السعرية للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاع سعر غرام الذهب إلى 19.75 درهماً خلال أسبوعين.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تسجيل أسعار الذهب زيادات سعرية كبيرة له انعكاسات سلبية على الأسواق، التي شهدت بطئاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية.

وقال مدير المبيعات في شركة «تانشيك للمجوهرات»، أديتا سينج، إن «الأسواق شهدت معاملات متباينة، خصوصاً أن الزيادات السعرية جعلت بعض المتعاملين يقبلون على شراء احتياجاتهم تحوطاً وتخوفاً من استمرار أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما فضّل بعض المتعاملين تأجيل قرارات الشراء بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية».

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «بطء الطلب على مبيعات المشغولات يأتي بشكل مواكب للزيادات السعرية للذهب». وقال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الزيادات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، لها تأثيرات في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، خصوصاً أن الارتفاعات السعرية جاءت بقيم كبيرة».

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 240.75 درهماً، بارتفاع 9.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 222.75 درهماً، بزيادة قدرها 8.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 215.75 درهماً، بارتفاع 8.25 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 185 درهماً، بزيادة 7.25 دراهم.