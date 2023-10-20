سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.53 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس، سيولة تجاوزت 1.53 مليار درهم، مع تركّزها في أسهم العقارات والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 971.057 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و558.04 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 353.96 مليون سهم عبر أكثر من 29.64 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.93% إلى 3808.25 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي (فادجي) بنسبة 0.59% إلى 9428.35 نقطة.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية» بتداولات قاربت 264.89 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قاربت 50.86 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي كان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، بقيمة 216.74 مليون درهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» بنحو 119.17 مليون درهم، ثم سهم «ملتيبلاي» بنحو 93.35 مليون درهم.