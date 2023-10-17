الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.36 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.36 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقارات والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 925.55 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و433.45 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 346.48 مليون سهم عبر أكثر من 23.98 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.55% إلى 3943.35 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.04% إلى 9479.09 نقطة.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، في سوق دبي سهم «إعمار العقارية»، بقيمة بلغت نحو 127.76 مليون درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة» بأكثر من 72.9 مليون درهم، بينما كان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة في سوق أبوظبي، بقيمة 220.75 مليون درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بنحو 89.62 مليون درهم، تلاه سهم «ملتيبلاي» بنحو 89.62 مليون درهم.