دبي تستقبل 11.1 مليون زائر دولي خلال 8 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 11.1 مليون زائر دولي بين شهري يناير وأغسطس 2023، مقارنة بـ9.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 21.7%، ومقابل 10.85 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيدـ19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.3%.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت جميع المؤشرات وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات «ما قبل الجائحة».

وأظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.56 مليون زائر، تلتها المملكة العربية السعودية مسجلة أكثر من 785 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 734 ألف زائر، ومن روسيا 731 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 711 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 472 ألف سائح، ثم الصين بنحو 392 ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ371 ألف سائح، وإيران بنحو 254 ألف زائر، وإسرائيل بنحو 229 ألف زائر.

إلى ذلك بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس 2023 نحو 148.5 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة فندقية مقابل 142.2 ألف غرفة فندقية ضمن 779 منشأة في نهاية أغسطس 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28% مسجلة نحو 42.2 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 274 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فقد سجلت نحو 25.9 ألف غرفة ضمن 196 منشأة فندقية، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية أغسطس 3.8 ليالٍ فندقية مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 27 مليون ليلة مبيت مقابل نحو 23.9 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو نحو 13%.

وحلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوار خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 17% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية. بدورها استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 13%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا على 8%، وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» 2%.

• الهند تتصدّر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي بأكثر من 1.56 مليون زائر.