سيولة أسواق المال المحلية ترتفع إلى 7.88 مليارات درهم

ارتفعت سيولة أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 7.88 مليارات درهم، بعد تنفيذ 28 صفقة كبرى في سوق دبي المالي على أسهم أربع شركات بقيمة إجمالية بلغت 143.5 مليون درهم في ختام تعاملات أمس.

وتوزعت السيولة بواقع 5.39 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.49 مليار درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.057 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 117.59 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية إلى نحو 3.4 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.725 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و671.607 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام «فادجي» متراجعاً بنسبة 1.13% إلى مستوى 9482.97 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي العام بنسبة 2.27% إلى مستوى 3965.05 نقطة.

وخلال تعاملات أمس الجمعة، شهد سوق دبي تنفيذ 28 صفقة كبرى على أسهم أربع شركات (سبع صفقات لكل شركة) بقيمة إجمالية وصلت إلى 143.5 مليون درهم بعد تداول أكثر من 64 مليون سهم، حيث تم تنفيذ الصفقات المباشرة السبع على أسهم «أمانات القابضة» بقيمة 50 مليون درهم، شملت 50 مليون سهم، بسعر درهم واحد للسهم، فيما شهدت أسهم «إعمار العقارية» تنفيذ الصفقات بقيمة 48.9 مليون درهم، بعد التداول على 6.38 ملايين سهم، بسعر 7.67 دراهم للسهم الواحد.

وتم تنفيذ صفقات بنك دبي الإسلامي بنحو 43.5 مليون درهم، بتداول 7.8 ملايين سهم، بسعر 5.57 دراهم للسهم الواحد، بينما تم تنفيذ الصفقات على أسهم «الإسمنت الوطنية» بنحو مليون درهم، شملت 468 ألف سهم، بسعر 2.35 درهم للسهم الواحد.

الصفقات الكبرى

الصفقات الكبرى المباشرة، هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذهما خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.