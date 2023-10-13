%70 نمواً في مبيعات السبائك الذهبية بدبي منذ بداية 2023

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، عن نمو مبيعات السبائك الذهبية بنسب تجاوزت 70% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبدالله لـ«الإمارات اليوم»، إن النمو اللافت في مبيعات السبائك الذهبية بمختلف أوزانها في الأسواق المحلية يرجع لعوامل عدة، أبرزها زخم النشاط السياحي الذي تشهده دبي، وانتعاش قطاع الأعمال والفعاليات، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على شراء السبائك بوصفها أدوات ادخار واستثمار مع نمو الوعي لدى المتعاملين بأهمية تلك المنتجات كملاذ آمن للادخار.

وأوضح أن النسبة الأكبر من مبيعات السبائك تركزت في السبائك ذات الأوزان المتوسطة من فئات 30 و50 غراماً، تلتها فئات من أوزان 100 غرام، متوقعاً أن تشهد الأسواق المحلية حتى نهاية العام، استمراراً في ارتفاع الطلب على السبائك سواء المصنعة محلياً أو المستوردة، خصوصاً من الأسواق الأوروبية.