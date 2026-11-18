اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، الدورة الـ14 لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة (DPMC)، واستقطب المؤتمر إلى الإمارة نحو 800 من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمشاركين في السوق، لبحث العوامل التي تعيد رسم ملامح أسواق المعادن الثمينة حول العالم.

وسجّلت البورصة في عام 2026 تداول 2.3 مليون عقد، تجاوزت قيمتها الإجمالية 57.7 مليار دولار (211.7 مليار درهم)، بزيادة 32% في حجم التداول و46% في قيمة التداول مقارنة بعام 2025، وفقاً لبياناتها، كما وسّعت البورصة نطاق منتجاتها في سوق المعادن الثمينة بطرح عقد الذهب الفوري الدائم.

وتؤكد هذه الأرقام نجاح دبي في ترسيخ مكانتها في أسواق السبائك العالمية، فقد ارتفعت تجارة الإمارة الخارجية من الذهب بنسبة 60% على أساس سنوي لتبلغ نحو تريليون درهم (272 مليار دولار) في 2025.

وأظهرت الأرقام الجديدة أن نحو 2.4 طن من الذهب جرت تسويتها فعلياً عبر عقد الذهب الفوري للتسوية في اليوم نفسه (T+0) في بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) من أصل تداولات تجاوزت 2.6 طن منذ إطلاق العقد في يونيو 2026. وبلغ حجم تداول الذهب الفعلي في دولة الإمارات نحو 2750 طناً، ما جعلها ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب الفعلي، وتمرّ عبر دبي سنوياً نسبة تقديرية تتراوح بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.

وقال وكيل وزارة التجارة الخارجية، فهد القرقاوي: «تسهم الأسواق المفتوحة في تحقيق النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتؤدي المعادن الثمينة دوراً محورياً في هذا الإطار بالنسبة لدولة الإمارات، ومن خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، نعمل على تعزيز سلاسل التوريد مع الدول الغنية بالموارد المعدنية، فيما يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بمعيار الإمارات للتسليم الجيد ثقة العالم بإجراءاتنا وأسواقنا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «بلغت تجارة دبي من الذهب نحو تريليون درهم في عام 2025، بزيادة 60% على أساس سنوي. ويفرض هذا الحجم من التجارة مسؤولية الالتزام بأعلى معايير النزاهة، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والعلاقات التي تعزز ثقة المشاركين في السوق. وترسم استراتيجية دبي للذهب مساراً واضحاً للمرحلة المقبلة من النمو، إذ تسهم في تعزيز سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من توريد الذهب وتكريره، مروراً بالتداول والتخزين والتمويل واكتشاف الأسعار، وصولاً إلى الترميز الرقمي وتجارة التجزئة».

من جانبها، كشفت رئيسة السياسات والشؤون الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي، ليزا فاينيو، أن «الذهب أصبح عامل جذب مهماً ويتصدر اهتمامات المتعاملين والمستثمرين في الأسواق الإماراتية خلال الفترة الحالية».

وأشارت إلى أنه «على الرغم من أن الوسائل والمنتجات الرقمية تتيح فرصاً مهمة لشراء الذهب فإن الحصول على الذهب المادي مازال يشكل الركيزة الأساسية لشراء الذهب وامتلاكه، إذ يمتلك 15% من المستثمرين الذهب الرقمي، ويستثمر 11% عبر خطط تراكم الذهب، فيما يمتلك 10% استثمارات في صناديق الذهب المتداولة».

وأشارت إلى أنه بحسب تقرير حديث أعده المجلس جاء تحت عنوان «الاستثمار في الذهب في دولة الإمارات» أن 63% من المستثمرين في الإمارات يمتلكون الذهب بأحد أشكاله، وهي نسبة تتجاوز بفارق واضح الاستثمارات والمدخرات الأخرى، بما فيها حسابات الادخار التي يمتلكها 39% من المستثمرين، والعملات المشفرة بنسبة 33%، والعقارات بنسبة 26%، والأسهم بنسبة 23%. وأوضحت أنه «لاتزال المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية الأشكال الأكثر شيوعاً لامتلاك الذهب، إذ يمتلك 27% من المستثمرين مجوهرات من الذهب الخالص، بينما يستثمر 24% في السبائك أو العملات الذهبية».