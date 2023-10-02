فنادق دبي تشهد أداءً استثنائياً في الربع الأخير من 2023

قالت شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن الأحداث الكبرى التي تستضيفها دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع الموسم السياحي في الإمارة، سيسهمان في رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة، متوقعة أداءً استثنائياً بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، فضلاً عن معرض دبي للطيران، المقرر في الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر المقبل، إضافة إلى رأس السنة الميلادية.

وأكدت «إس تي آر» لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم بالفعل حجز ما يقرب من ثلث غرف الفنادق في دبي خلال الأيام الأولى لمؤتمر المناخ ومعرض دبي للطيران، متوقعة أن يستمر هذا الطلب في التزايد مع الاقتراب من انطلاق الحدثين، وسط قيام المزيد من الزوار الدوليين القادمين إلى دبي بحجز أماكن إقامة لهم في الإمارة.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس، إنه من المتوقع أن يكون أداء السوق الفندقية في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري استثنائياً ومزدحماً للغاية، مشيراً إلى أن أداء فنادق دبي يصل إلى ذروته عادة في الربعين الأول والرابع تماشياً مع الطلب الموسمي الكبير على دبي.

وأضاف نيكولايديس، لـ«الإمارات اليوم»، أن المستويات الإجمالية للحجوزات الفندقية في دبي للربع الأخير من عام 2023، هي في معدلات أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة الطلب مع قيام المزيد من الزوار الدوليين القادمين إلى دبي خلال هذه الفترة بحجز أماكن إقامة لهم في الإمارة.

وكشف أن الأحداث الكبرى التي تستضيفها دبي مثل معرض دبي للطيران ومؤتمر المناخ «كوب 28»، تجتذب أعداداً كبيرة من حجوزات الفنادق، حيث تم بالفعل حجز ما يقرب من ثلث جميع غرف الفنادق في الأيام الأولى من انعقاد الحدثين، موضحاً أن ذلك يشكل نحو 45 ألف غرفة من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

ولفت إلى أن «مؤتمر المناخ، فضلاً عن فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر، وليلة رأس السنة الجديدة، إضافة إلى جميع الأحداث الأخرى التي تقام في دبي خلال فترة الشتاء المزدحمة، ستضمن أن تعج المدينة بالنشاط».

وتوقع أن يستمر هذا الطلب في التزايد مع الاقتراب من انعقاد مؤتمر المناخ في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ومعرض دبي للطيران (من 13 إلى 17 نوفمبر 2023)، مضيفاً: «لا شك أن الحدثين سيؤديان إلى أداء استثنائي لقطاع الفنادق في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري».

كما توقع أن يؤدي كلا الحدثين خلال الفترة القريبة المقبلة إلى رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة للعام الجاري.

وبيّن نيكولايديس أن طاقة السوق الفندقية في دبي تصل إلى أكثر من 148 ألف غرفة، قائلاً: «لعام آخر لدينا تقويم أحداث رائعة مع العديد من الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء المدينة».

• حجز ثلث الغرف الفندقية في دبي خلال الأيام الأولى لمؤتمر «كوب 28» ومعرض دبي للطيران.

148.7 ألف غرفة فندقية

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

وكشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن 7711 غرفة فندقية جديدة تم افتتاحها في دبي خلال الـ12 شهراً الماضية في الفترة بين يوليو 2022 ويوليو العام الجاري.

وبحسب البيانات شهدت السوق الفندقية في دبي إضافة 40 منشأة جديدة خلال تلك الفترة، بمعدل وسطي وصل إلى نحو 3.3 فنادق و642 غرفة كل شهر.

