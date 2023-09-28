9.25 مليارات درهم عائدات فنادق دبي في 7 أشهر

وصلت عائدات السوق الفندقية في دبي إلى 9.25 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 8.1 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 13%.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية يوليو 3.8 ليالٍ فندقية مقابل 4.1 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 23.85 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 21.3 مليون ليلة مبيت في الفترة المماثلة بنمو نسبته نحو 13%.

ووفقاً للبيانات، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد تم احتساب العائدات بناءً على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة مضروباً بمتوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 72% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34.5% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28.4% مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.5 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية. أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 25.6 ألف غرفة ضمن 193 منشأة فندقية لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

• مدة إقامة النزلاء في فنادق الإمارة سجلت 3.8 ليالٍ بنهاية يوليو.