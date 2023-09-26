1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 330 مبايعة بقيمة 947.37 مليون درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 419.97 مليون درهم و271 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 527.4 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 40.3 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63.7 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19.59 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.75 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 9.35 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26.53 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 62.23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 709.73 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 540.8 مليون درهم و98 رهونات فلل وشقق بقيمة 168.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 508 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 25.76 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 76.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16.97 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 15.51 مليون درهم.