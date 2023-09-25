افتتاح 7711 غرفة فندقية في دبي خلال 12شهراً

كشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن 7711 غرفة فندقية جديدة تم افتتاحها في دبي خلال الـ12 شهراً الماضية في الفترة بين يوليو 2022 ويوليو العام الجاري.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، شهدت السوق الفندقية في دبي إضافة 40 منشأة جديدة خلال تلك الفترة، بمعدل وسطي وصل إلى نحو 3.3 فنادق و642 غرفة كل شهر.

وشهدت السوق إضافة نحو 3100 غرفة فندقية فاخرة من فئة «خمس نجوم» ضمن تسع منشآت فندقية جديدة، ليصل إجمالي عدد الغرف ضمن هذه الفئة إلى أكثر من 51.2 ألف غرفة ضمن 156 منشأة.

ووفقاً للبيانات، شهدت السوق إضافة أكثر من 1300 غرفة من فئة «أربع نجوم» ضمن ست منشآت فندقية، ليصل إجمالي عدد الغرف من هذه الفئة إلى أكثر من 42.3 ألف غرفة ضمن 189 منشأة فندقية، كما أضافت السوق الفندقية في الإمارة أكثر من 3300 غرفة للفنادق الصغيرة المتوسطة بين فئتي «ثلاث نجوم» و«نجمة» ضمن 22 منشأة جديدة، ليصل إجمالي عدد الغرف من هذه الفئة إلى 29.5 ألف غرفة في 275 منشأة.

واستقر عدد الغرف في الشقق الفندقية عند مستويات 25.6 ألف شقة ضمن 193 منشأة للشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة، مع إضافة منشأتين جديدتين للشقق الفندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34.5% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بـ28.4%، فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بينما استحوذت الشقق الفندقية على 17% من حجم السوق الفندقية.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

معدلات قوية

واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».