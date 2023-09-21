عقارات دبي.. بيع 3 قطع أراض بـ 151 مليون درهم بتعاملات الخميس

شهدت التصرفات العقارية في دبي تسجيل ثلاث صفقات بيع لثلاث قطع أراض بقيمة زادت على 151 مليون درهم.

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد شهدت منطقة «المنارة» صفقتين الأولى لأرض مساحتها 18223 قدم مربع للغرض السكني، بقيمة إجمالية 70 مليون درهم، بواقع 3841 درهم للقدم الواحد.

أما الصفقة الثانية في المنارة فكانت للغرض التجاري وبلغت مساحتها 18.224 ألف قدم مربع، بقيمة 55 مليون درهم، بواقع 3017 درهما للقدم.

أما الصفقة الثالثة فجاءت بقيمة 26.33 مليون درهم وهي لأرض في منطقة «معيصم الأول» للغرض التجاري مساحتها 12174 قدم بواقع 2163 درهم للقدم.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي منذ بداية سبتمبر 2023 نحو 18.64 مليار درهم، من تنفيذ 6026 معاملة، توزعت إلى 4237 وحدة سكنية، و525 فيلا، و1264 قطعة أرض