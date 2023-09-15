الأسهم المحلية تستقطب 5.45 مليارات درهم سيولة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 5.45 مليارات درهم، على مدار أربع جلسات منذ بداية تعاملات الأسبوع.

وتوزعت السيولة بواقع 4.29 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.16 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.306 مليار سهم، شملت 819.43 مليون سهم في سوق أبوظبي، و486.4 مليون سهم في سوق دبي، من خلال 83.65 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 0.42% إلى مستوى 9796.39 نقطة في ختام جلسة أمس، بعد تداول 219.66 مليون سهم بقيمة 1.073 مليار درهم، بينما انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4%، ليغلق عند 4034 نقطة، وسط تداولات بقيمة 328.4 مليون درهم من خلال 93.35 مليون سهم.