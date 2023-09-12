3.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 3.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 823 مبايعة بقيمة ثلاثة مليارات درهم، منها 182 مبايعة لأراض بقيمة 1.67 مليار درهم، و641 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.33 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 693 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 46 هبة بقيمة 153.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بـ74 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بقيمة 63.8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 155.9 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 141.29 مليون درهم، وثالثة في مدينة «هند 4» بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.56 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 28.2 مليون درهم، والثانية بقيمة 26 مليون درهم.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 113.47 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 32.57 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40.03 مليون درهم.