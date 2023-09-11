7 خطوات أساسية عند البحث عن عقار في دبي للإيجار أو الشراء

حدّد موقع «بروبرتي فايندر»، نقاطاً عدة تساعد الباحثين عن عقار جديد للسكن والاستقرار، والاستغناء عن التنقل المستمر من منزل لآخر. وتوقّع الموقع، في تقرير صادر عنه، أن تساعد هذه النقاط المالك والمستأجر في إقامة علاقة ودية بينهما وزيادة احتمالية تجديد عقد الإيجار عند الحاجة، فضلاً عن دورها في التقليل من عناء التنقل المستمر للمستأجر ومساعدة المالك في تجنب الخسائر التي قد تحدث في حال خروج المستأجر من العقار قبل نهاية العقد المذكور بينهما.

1- اعثر على ما يناسبك

يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستماع إلى العديد من الاستشاريين العقاريين بخصوص القرار، وتبدأ تلك الخطوات بتحديد ما تبحث عنه بالضبط، إذ تتأثر عملية البحث والنتائج المترتبة عليها بما قمت بتحديده مسبقاً من متطلبات أساسية لابد من توافرها في سكنك الجديد.

كما يجب التأكد من وجود متطلباتك ضمن العقار المرشح، والتي تتضمن حالة إنجاز العقار (تحت الإنشاء أم جاهز للسكن)، ومساحة العقار، ووسائل الراحة والخدمات (مثل: الحدائق، ومواقف السيارات، وعدد الشرفات، والمساجد القريبة، وغيرها)، ومتوسط الأسعار، والموقع المُفضل.

2- استشر وسيطاً عقارياً

ذكر التقرير، أن الحصول على أحد المستشارين العقاريين عند البحث عن عقار للبيع في دبي، يُعد أمراً في غاية الأهمية، فعند نقطة ما، ستجد نفسك محاطاً بالعديد من التساؤلات والمقارنة بين متطلبات عدة تحتاج إلى نصيحة خبير لاتخاذ القرار الصحيح.

وأشار التقرير، إلى أن الوسيط العقاري المحترف يكشف مميزات شراء عقار في دبي، فضلاً عن قيامه بوضع خطة زمنية واضحة تتضمن أهدافاً عملية للوصول إلى العقار المطلوب، ويشمل هذا مراعاة جميع احتياجاتك، والتواجد معك في أي جلسة تفاوضات، والتواصل سريعاً مع شبكة علاقات موثوقة من المُلاك والمطورين العقاريين. ويضمن تواجد أحد الوسطاء العقاريين وصولاً أسرع، ومجهوداً أقل، ونتائج موثوقةً أكثر.

3- اسأل عن المطورين العقاريين

وبين التقرير أنه يجب اختيار عقار من تطوير إحدى الشركات المحترفة والموثوقة، فضلاً عن التأكد من اكتساب هذا المطور لسمعة جيدة في ما يتعلق بالالتزام في تسليم الوحدات في الوقت المحدد وبالمواصفات المتفق عليها مسبقاً، وأضف أيضاً إلى قائمة الأسئلة الخاصة بك، الاستفسار عن إتاحة شراء عقار في دبي بالتقسيط وأنظمة السداد المُتبعة.

4- تأكد من قيمة عقارك مستقبلاً

لا تعتمد طريقة شراء عقار في دبي خصوصاً على تلبية احتياجاتك فقط، بل ارتقِ بتلك الصفقة واجعلها ذات ربح على المدى البعيد. ويعتبر شراء عقار في دبي للسكن، فرصة للاستثمار العقاري، لا يلزمه تحقيق أرباح مالية في الوقت الحالي، بينما يدر ربحه في الوقت الذي تحدده أنت، عند انتقالك إلى بيت آخر جديد أو قررت عرضه للإيجار.

5- تحقق من قيمة صفقة البيع

وأكد التقرير أنه عند شراء أي شيء، كثيراً ما تكون الكلمة الأخيرة في معظم الأحيان هي للسعر، خصوصاً عندما تعتقد أنك أتممت صفقة رابحة بسعر منخفض، دون التفكير في السبب وراء انخفاض هذا السعر وكونه رخيصاً لهذه الدرجة. والأسعار في السوق العقارية نعتبرها منخفضة أو مرتفعة تبعاً للمنطقة نفسها وليس بالقيمة. لذا إذا أردت شراء هذا العقار، فأنت تدفع مبلغاً أكبر مقابل مساحة أقل من متوسط السوق، وفي هذه الحالة، سيكون منطقياً أن تصرف النظر عن هذا العقار، إلا إذا كان يلبي احتياجات ومتطلبات أكثر أهمية بالنسبة لك.

6- راجِع ميزانيتك الخاصة

تُعد الميزانية من أكثر الأجزاء أهمية عند شراء عقار في دبي، فبغض النظر عن مدى سحر منزلك أو كيف تخيلت ذلك العقار، وهل أعددت مسبقاً خطة مالية تشمل كلاً من تكاليف (شراء العقار وتأثيث المنزل وشركة نقل الأثاث وتحمل بعض الإصلاحات بالمنزل).

7- تحرك بسرعة

وأخيراً نصح التقرير، بالإسراع في التحرك والتنفيذ قدر الإمكان، حيث تتميز إمارة دبي بنمط الحياة السريع إلى حد ما، وهذا يشمل جميع التعاملات بشكلٍ كبير، إذ يُعرض العقار اليوم للبيع ويتم إزالته في اليوم التالي من منصات البيع، أو بمجرد إعلان المطور عن مشروعه الجديد، تكون كل وحداته قيد الحجز في غضون أيام.