يتصدر الذهب المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، ليكون الاستثمار الأكثر انتشارا بين المستثمرين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن مجلس الذهب العالمي بعنوان "الاستثمار في الذهب في دولة الإمارات".

ويكشف التقرير أن 63% من المستثمرين في الإمارات يمتلكون الذهب بأحد أشكاله، وهي نسبة تتجاوز بفارق واضح الاستثمارات والمدخرات الأخرى، بما فيها حسابات الادخار التي يمتلكها 39% من المستثمرين، والعملات المشفرة بنسبة 33%، والعقارات بنسبة 26%، والأسهم بنسبة 23%.

ويبدو أن الإقبال على الذهب مرشح للاستمرار، إذ أبدى 71% من المشاركين في الدراسة استعدادهم للنظر في الاستثمار فيه خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتكشف النتائج عن تفاوت لافت في أنماط امتلاك الذهب بين شرائح المستثمرين، إذ ترتفع نسبة امتلاك الذهب بين النساء إلى 76%، مقارنة بـ58% لدى الرجال، فيما سجل المقيمون الآسيويون أعلى معدلات الامتلاك بين مختلف الجنسيات، بنسبة 67%.

ولا تزال المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية الأشكال الأكثر شيوعاً لامتلاك الذهب، حيث يمتلك 27% من المستثمرين مجوهرات من الذهب الخالص، بينما يستثمر 24% في السبائك أو العملات الذهبية.

وفي المقابل، بدأت أدوات الاستثمار الحديثة في الذهب تتسع، حيث يمتلك 15% من المستثمرين الذهب الرقمي، ويستثمر 11% عبر خطط تراكم الذهب، فيما يمتلك 10% استثمارات في صناديق الذهب المتداولة.

وعلى الرغم من أن المنتجات الرقمية لا تزال أقل انتشاراً من أشكال الذهب التقليدية، فإن المستثمرين فيها يتجهون إلى الاستثمار بوتيرة أكثر انتظاماً، فمن بين المستثمرين الذين دخلوا السوق مؤخراً، يستثمر 59% من مشتري الذهب الرقمي و57% من المستثمرين في صناديق الذهب المتداولة مرة واحدة شهرياً على الأقل، مقارنة بـ28% من مستثمري السبائك والعملات الذهبية و23% من مستثمري المجوهرات.

ووفق التقرير تتنوع الأسباب التي تدفع المستثمرين نحو الذهب، إلا أن توقعات الأسعار تأتي في مقدمتها، فقد وضع 42% من المستثمرين الذين اشتروا الذهب مؤخراً توقعاتهم بشأن الأسعار ضمن أهم ثلاثة أسباب دفعتهم إلى الشراء، فيما أشار 36% إلى سهولة شراء الذهب وبيعه من أي مكان.

وقالت رئيسة السياسات والشؤون الخارجية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي ليزا فاينيو، إن الذهب يشكل عنصراً مهماً في المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، وتوضح نتائج دراستنا أن المستثمرين باتوا يتعاملون معه بطرق وأشكال متنوعة، فالذهب المادي لا يزال يشكل الركيزة الأساسية للامتلاك، في الوقت الذي تتيح فيه المنتجات الرقمية فرصاً للاستثمار بوتيرة أكثر انتظاماً وتوسع نطاق الوصول إلى الذهب.

وأضافت: شدة الإقبال على الذهب لا تعني غياب التحديات، فالمستثمرون يبحثون عن فهم أوضح لآليات عمل منتجات الذهب المختلفة، وكيفية شرائها وبيعها، إلى جانب التكاليف والاعتبارات العملية المرتبطة بكل منها، وهذا يفتح أمام القطاع فرصة حقيقية لتعزيز وعي المستثمرين بالدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية.