أعلنت شركة «إعمار العقارية»، المدرجة في سوق دبي المالي، استيفاء الشروط الجوهرية لعرض الاستحواذ النقدي الاختياري الذي تقدمت به للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إعمار للتطوير»، باستثناء الشروط والإجراءات المتبقية المتعلقة بإغلاق العرض.

وأوضحت الشركة، في إفصاح نشرته على موقع سوق دبي المالي اليوم، أن جميع شروط العرض المنصوص عليها في مستند العرض قد استوفيت أو تم التنازل عنها، باستثناء إغلاق العرض في التاريخ المحدد، واستكمال الإخطارات والإفصاحات الاعتيادية المطلوبة لدى هيئة سوق المال وسوق دبي المالي.

وأفادت بأن العرض سيظل متاحاً للقبول حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026، بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت «إعمار العقارية» قد أعلنت في الخامس من نوفمبر الجاري عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إعمار للتطوير»، باستثناء الأسهم المملوكة لها أو لشركتها التابعة المملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة، «الإمارات بروبرتي هولدينغز ليمتد» (إيميرتس بروبرتي).

وحددت الشركة سعر العرض عند 15 درهماً نقداً لكل سهم، على أن يخضع العرض للموافقات المطلوبة من مجلس إدارة «إعمار العقارية» والجهات المعنية.