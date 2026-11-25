يؤجل بعض الباحثين عن منزل في دبي قرار الشراء على أمل أن يجدوا العقار نفسه بسعر أقل بعد أشهر، لكن أحدث الاستطلاعات تكشف مفارقة تستحق التوقف عندها، ففي أكتوبر الماضي توقع 54% من المشترين المحتملين انخفاض الأسعار، في حين ارتفع متوسط سعر القدم المربعة إلى 1340 درهماً مقابل 1328 درهماً في سبتمبر، و1271 درهماً في يوليو، بزيادة جاوزت 5% خلال ثلاثة أشهر.

وعند تطبيق متوسطَي يوليو وأكتوبر على مساحة 1000 قدم مربعة، يصل الفارق إلى 69 ألف درهم، ويبيّن هذا المثال كيف يمكن لتحرك متوسط الأسعار خلال بضعة أشهر أن يغيّر حسابات المشتري. من هنا، فإن المفاضلة بين الشراء والانتظار تبدأ بتقييم العقار المتاح اليوم، وبما قد يخسره المشتري إذا خرج العقار من السوق قبل حسم قراره.

تكشف نوايا المشترين جانباً آخر من الصورة، فنحو 69% من المشاركين في استطلاع شمل 4432 باحثاً عن عقار خلال سبتمبر وأكتوبر يخططون للشراء في غضون ستة أشهر. وظلت نسبة من يخططون للشراء خلال ستة أشهر قريبة من 70% على مدى الشهرين، وفي أكتوبر، توقّع 54% من المشترين المحتملين انخفاض الأسعار، في حين توقّع 23% استقرارها.

في تقديري، تكمن دلالة هذه الأرقام في أن قرار الشراء يستند أيضاً إلى احتياجات لها توقيتها الخاص، فالأسرة التي تبحث عن منزل قريب من المدرسة أو العمل قد تجد خيارات كثيرة على مستوى دبي، لكن عدد الوحدات التي تجمع بين الموقع والمساحة والميزانية يضيق كلما أصبحت شروطها أكثر تحديداً. وقد يظهر بعد أشهر عقار بالسعر نفسه، لكن بمساحة أصغر أو بكلفة خدمات أعلى.

فالانتظار له وجاهته، حين يمنح المشتري وقتاً لاستكمال الدفعة الأولى أو تحسين شروط التمويل، أما حين يكون التمويل جاهزاً، ويظهر عقار يلبي احتياجاته بسعر تؤيده صفقات منفذة في المبنى نفسه أو في مبانٍ مماثلة، فإن تأجيل القرار انتظاراً لانخفاض عام يعني تعليق فرصة محددة على توقع مفتوح. وعند المقارنة، يجدر احتساب رسوم الخدمات وكلفة التمويل والإيجار الذي سيستمر المشتري في دفعه خلال فترة الانتظار. وأرى أن أفضل طريقة للتعامل مع سوق دبي هي أن يدخل المشتري مرحلة البحث وقد حدد ثلاثة أمور تشمل المنطقة التي تناسبه، والسعر العادل، والكلفة الشهرية التي يستطيع تحملها. فمن ينتظر انخفاض الأسعار قد يفوته العقار الذي يناسبه اليوم، حتى لو وجد لاحقاً سعراً أقل لعقار آخر.