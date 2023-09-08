تجار: تراجع أسعار الذهب يدعم الطلب على مشغولات الـ «18 قيراطاً»

سجل الذهب انخفاضات سعرية راوحت قيمتها بين (2 و2.5 درهم) للغرام من مختلف العيارات، نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وفقاً لمؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن تراجع الأسعار كان له تأثيرات إيجابية في الأسواق مع نمو الطلب على مبيعات المشغولات بأوزان مختلفة، خصوصاً من عيار 18 قيراطاً، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية شهدت معدلات إقبال لافتة من السياح والزوّار.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 232.5 درهماً، نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض قيمته 2.5 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 215.25 درهماً، بتراجع قدره 2.25 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 208.25 دراهم، بانخفاض بلغ 2.5 درهم، فيما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 178.5 درهماً بانخفاض درهمين.

وقال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راجو باهي، إن أسواق الذهب المحلية شهدت معدلات إقبال متباينة في الطلب على المشغولات بدعم من الانخفاضات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، لافتاً إلى أن معظم الطلب تركز في المشغولات المصنعة من عيار 18 قيراطاً، والتي تُعد من الأقل سعراً والأكثر تنوعاً بالنسبة للطرز والتصميمات.

من جهته، ذكر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن تراجع أسعار الذهب وزيادة الإقبال من السياح والزوار خصوصاً في أسواق دبي، يعدان من أبرز الأسباب التي عززت الطلب على مبيعات المشغولات خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً استمرار زيادة الطلب بنسب متباينة خلال الأيام المقبلة، لاسيما في حال استمرار الأسعار الحالية عند معدلات متقاربة أو تسجيل انخفاضات جديدة.

وأوضح دهكان أن الحصة الأكبر من المبيعات تركزت في الطلب على المشغولات المصنعة من عيار 18 قيراطاً، لكون تلك المنتجات تُعد من الأكثر تنوعاً في الطرز والتصميمات، ما يجعلها أكثر رواجاً بالنسبة للمتعاملين من جنسيات مختلفة.

وأكد مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليك، أن الطلب على المشغولات الذهبية سجل مؤشرات جيدة خلال الأسبوع الماضي مع تراجع أسعار المعدن الأصفر، متوقعاً ايضاً استمرار تحسن الطلب بمعدلات أكبر تدريجياً خلال الأيام المقبلة مع تفضيل بعض المتعاملين الانتظار لتراجع الأسعار بنسبة أكبر.

وقال إن الأسواق تشهد نمواً ملحوظاً في الإقبال من السائحين والزائرين على شراء المشغولات، ما دعم بشكل رئيس المبيعات.