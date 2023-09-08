الأسهم المحلية تربح أكثر من 18 مليار درهم في آخر جلستين بالأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلستي الخميس والجمعة أخر جلستين من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 18 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.497 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 3.515 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.827 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و688.250 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال الجلستين سيولة بأكثر من 2.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.97 مليار درهم في سوق أبوظبي و579.31 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 548.39 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 40.89 ألف صفقة.

وبنهاية جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.32% عند مستوى 9690.52 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.21% عند مستوى 4067.45 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفع 0.9% عند 16.75 درهم، وبتداولات قاربت 60.43 مليون درهم.

وتضمنت القائمة الخضراء بسوق أبوظبي سهم مجموعة "ميتبلاي" الذي واصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.75% بسيولة 151.3 مليون درهم.