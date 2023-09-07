الأسهم المحلية تربح 11.4 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلسة اليوم الخميس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 11.4 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.497 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 3.508 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.823 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و685.572 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.075 مليار درهم في سوق أبوظبي و371.27 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 311.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.29 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.47% عند مستوى 9659.77 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.52% عند مستوى 4058.95 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفع 0.3% عند 16.6 درهم، وبتداولات قاربت 116.89 مليون درهم.

وتضمنت القائمة الخضراء بسوق أبوظبي سهم مجموعة "ميتبلاي" الذي واصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.76% بسيولة 163.86 مليون درهم.

وتوقع رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، أن تواصل أسواق الأسهم الإماراتئة أدائها القوي في المستقبل على خلفية ارتفاع أسعار النفط والنمو المستمر في قطاع العقارات والاكتتابات العامة الأولية العامة والخاصة الجديدة التي من المرجح أن يتم طرحها في الأشهر المقبلة.

من جهته، أشار خبير أسواق المال، محمود عطا، إلى أن انضمام دولة الإمارات في مجموعة "بريكس" يمثل علامة بارزة في رحلتها الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التجارة والاستثمار والتعاون بين الإمارات ونظرائها في المجموعة وستخلق هذه التطورات فرصا جديدة للشركات والقوى العاملة في الأسواق المالية بهما.