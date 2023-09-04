1.252 مليار درهم قيمة 20 صفقة كبيرة في سوق دبي المالي خلال 8 أشهر

شهد سوق دبي للأوراق المالية، تنفيذ 20 صفقة كبيرة بقيمة ناهزت 1.252 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري حتي نهاية شهر أغسطس 2023.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي للأوراق المالية، تم تنفيذ الصفقات الكبيرة على عدد 805.368 ملايين سهم، من أسهم سبع شركات مدرجة هي، «أمانات القابضة»، و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، و«تعليم القابضة»، و«الخليج للملاحة القابضة»، و«بنك دبي التجاري»، و«الإمارات ريم للاستثمار»، و«بنك السلام».

واستحوذت «أمانات القابضة» على نصيب الأسد من الصفقات الكبيرة، بواقع صفقتين، تم تنفيذهما في الثالث من مايو الماضي، على عدد 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم.

كما شهد سهم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» تنفيذ صفقة كبيرة أخرى في يونيو الماضي، على عدد 133.489 مليون سهم، بقيمة 240.28 مليون درهم.

وشهد سهم «الخليج للملاحة القابضة» تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، لعدد 41.96 مليون سهم، بقيمة 219.58 مليون درهم، بينما تم تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «تعليم القابضة» لعدد 55.25 مليون سهم بقيمة 144.66 مليون درهم، وذلك خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

كما تم خلال شهري أبريل ويوليو الماضيين، تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم شركة «الإمارات ريم للاستثمار» لعدد 18.081 مليون سهم، بقيمة ناهزت 67.35 مليون درهم، وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين خلال شهري مارس وأغسطس الماضيين على أسهم بنك «دبي التجاري» لنحو 11.086 مليون سهم بقيمة قاربت 50.818 مليون درهم.

وتم تنفيذ صفقة كبيرة في الـ11 من أغسطس الماضي على سهم «بنك السلام» لعدد 20.5 مليون سهم بقيمة 35.87 مليون درهم.

وكان سوق دبي المالي أعلن في نهاية مارس الماضي إجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر ذاته، وحلت محل التعميم الصادر في 2022.

وأوضح التعميم، أن الصفقات الكبيرة المباشرة، هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر، ولن تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية أو مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

وبحسب التعميم، يسهل النظام الجديد على الوسطاء ترتيب المعاملات والصفقات الكبيرة وإخطار السوق عنها، ومنح الوسطاء وعملائهم مرونة أكبر، في ما يتعلق بسعر وتوقيت تلك المعاملات عند تنفيذ تلك الصفقات الكبيرة المباشرة.

الأسهم تستقطب سيولة بقيمة 1.28 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.28 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 974.653 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و309.523 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 272.89 مليون سهم عبر أكثر من 21.2 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.52% إلى 4068.65 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.39% إلى 9748.23 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 1.4% عند مستوى 7.01 دراهم. وتراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.61% عند 6.5 دراهم وبتداولات تجاوزت 16.26 مليون درهم.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، سهم «إعمار العقارية»، وبتداولات قاربت 70.58 مليون درهم، الذي ارتفع بنسبة 0.7% بالغاً 7.13 دراهم، يليه سهم «الخليج للملاحة»، وبتداولات قاربت 63.43 مليون درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» 1.18% يليه سهم «مجموعة الإمارات للاتصاﻻت» بنسبة 3.06%، يليه سهم «بلدكو» بنسبة 9.5%.

وكان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، وذلك بقيمة 209.55 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 0.2%.