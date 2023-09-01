7.44 مليار درهم صافي مشتريات المؤسسات بأسواق المال المحلية في 8 أشهر

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية آخر جلسات شهر أغسطس أي في فترة الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري وسط زيادة الفرص للمتعامين ومواصلة نمو الاقتصاد الوطني.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 7.437 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس لجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 210.472 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 203.035 مليار درهم.

وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.125 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري وحتي نهاية آخر جلسات شهر أغسطس 2023، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 179.415 مليار درهم مقابل مبيعات 173.290 بنحو مليار درهم.

وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فبراير الماضي بنحو 2.313 مليار درهم، ونحو100.3 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس الماضي.

وبلغت قيمة صافي شراء المؤسسات في أبريل الماضي نحو 587.081 مليون درهم. وأما في شهر مايو الماضي فقد بلغت 566.701 مليون، فيما بلغت نحو 680.110 مليون درهم في يونيو2023.

كما أنها بلغت نحو 759.814 مليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وأما في أغسطس المنتهي أمس الخميس فقد بلغت نحو 99.564 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.313 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية جلسة أمس الخميس آخر جلسات شهر أغسطس الماضي وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 31.057 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 29.745 مليار درهم.

وخلال تلك الفترة من العام، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 22.39% إلى مستوى 4082.87 نقطة. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 3.9% ليتراجع إلى 9810.21 نقاط، في نهاية أغسطس 2023.

يشار إلى أن الزيادة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني والأداء التشغيلي الجيد للشركات المدرجة ومدى توفيرها لفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية.