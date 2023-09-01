مبيعات عقارات دبي تحقق 250.6 مليار درهم في 8 أشهر

واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قياسية من النمو منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 2023، وسط أداء قوي فاق التوقعات، محققاً أفضل قيمة مبيعات له خلال الفترة نفسها، وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأرضي والأملاك في دبي، في وقت توقع فيه عقاريون أن يكون 2023 عاماً تاريخياً واستثنائياً للقطاع العقاري في الإمارة.

وقفزت المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى 250.6 مليار درهم نتجت عن أكثر من 84 ألف صفقة مقارنة بنحو 159.2 مليار درهم حصيلة 59 ألفاً و634 صفقة خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنمو نسبته 57.4% من حيث القيمة، و41% من حيث عدد الصفقات.

واستناداً إلى تلك البيانات، فإن من المتوقع بأن تكسر المبيعات حاجز 350 مليار درهم في نهاية العام الجاري، وهو ما سيعد رقماً تاريخياً جديداً مدعوماً بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار، بحسب تقديرات الخبراء والمحللين.

بدورها، بلغت الرهون العقارية المسجلة منذ الأول من يناير 2023 ولغاية 31 أغسطس 80.6 مليار درهم، والهبات 18.8 مليار درهم، ليصل إجمالي التصرفات العقارية المسجلة منذ مطلع العام 2023 حتى نهاية أغسطس إلى نحو 350 مليار درهم. كما ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال أغسطس 2023 بنسبة 38% على أساس سنوي، إلى 33.6 مليار درهم، وتعد بذلك ثالث أعلى رقم شهري على الإطلاق بعد يوليو ومارس الماضيين بقيمة 37.6 و34 مليار درهم على التوالي.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية العام الجاري كان مبهراً وفاق التوقعات»، لافتاً إلى أن «دبي أصبحت علامة تجارية على مستوى العالم، وهي مصدر ثقة واسم للأمان والتطور والثقة في الحكومة، ما أدى إلى استمرارية ازدهار القطاع العقاري في دبي».

وتوقع المطوع أن يكون 2023 عاماً تاريخياً للقطاع العقاري في دبي، رغم زيادة العرض على الطلب الذي يشهده القطاع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، أن «دبي حالياً تنافس نفسها فقط على مستوى الأسواق العقارية في العالم، وتحلق بعيداً عن كل الأسواق متفوقة على كل التوقعات».

وقال طباخ: «الوضع الحالي للسوق ليس حالة مؤقتة بل نتيجة لبنية تحتية قوية للغاية ووضع متكامل للإمارة يجذب رؤوس الأموال العالمية بسبب ما تملكه الإمارة عبر كل المستويات الاقتصادية من جاذبية وخصوصية تتمتع بها».

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن «التنافسية في دبي انتقلت إلى مستوى جديد، في وقت تحطم فيه الصفقات العقارية الأرقام القياسية، لتواصل عقارات الإمارة ترسيخ جاذبيتها العالمية لاسيما في العقارات الفاخرة التي تجتذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم». وأضاف الملا أن «تحقيق صفقات ومبيعات عقارية قياسية بشكل متواصل، يعود في الأساس إلى توجيهات القيادة، وتوافر الأمن والأمان»، متوقعاً استمرار هذا الأداء الاستثنائي لسوق العقارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «دبي حققت نمواً كبيراً في سوقها العقارية منذ بداية عام 2023، ولايزال النمو مستمراً، حيث وصلت المبيعات لمستويات قياسية لاسيما مع الطلب غير المسبوق نتيجة انتقال أثرياء العالم إلى الإمارة والذي أدى إلى نتائج اقتصادية وأرقام تاريخية في سوق العقارات وفق ما تظهره البيانات والمؤشرات وهو ما صاحبه زيادة في أسعار العقارات وارتفاع في عدد سكان الإمارة». وتوقع قشوع أن يكون 2023 عاماً استثنائياً آخر لعقارات دبي في ظل استمرار زخم الطلب.

أما المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، فقال إن «2023 سيكون عاماً تاريخياً للقطاع العقاري في دبي مثل ما حدث في العام الماضي»، لافتاً إلى أن القطاع العقاري ومنذ بداية العام الجاري لايزال يشهد وتيرة الطلب المتزايدة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وطرح مشروعات جديدة تتناسب مع شريحة المتعاملين والمشترين الوافدين من ذوي الدخل المرتفع من الأثرياء والمشاهير. وأكد الوادية أن أداء القطاع العقاري فاق جميع التوقعات.