الأسهم تربح 218 مليار درهم في 8 أشهر

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 218 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2022، إلى 3.423 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أغسطس، (جلسة الخميس)، موزعة بواقع 2.739 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و684.433 مليار درهم لسوق دبي المالي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 22.39%، أو ما يوازي 746.8 نقطة ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 4082.87 نقطة في نهاية آخر جلسات شهر أغسطس الماضي. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام خلال الثمانية أشهر الماضية بنسبة 3.9%، أو ما يعادل 400.88 نقطة، ليتراجع من مستوى 10211.090 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 9810.21 نقاط، في نهاية أغسطس 2023.