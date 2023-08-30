سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 3.7 مليارات درهم في 3 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 3.71 مليارات درهم خلال أول ثلاثة جلسات بالأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.3 مليار درهم، سجلتها الأسهم المحلية في جلسة مستهل الأسبوع يوم الإثنين، موزعة بـ978.9 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و336 مليون درهم لسوق بي المالي، و1.2 مليار درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بـ866 مليون درهم لسوق أبوظبي، و361.8 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وبلغت السيولة المتداولة بأسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 1.23 مليار درهم، موزعة بـ899.85 مليون درهم لسوق أبوظبي، و332.46 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات اليوم منخفضاً بنسبة 0.43% عند مستوى 4067.18 نقطة، مع تراجع أسهم 24 شركة من أصل 38 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم تسع شركات، وبقيت خمسة أسهم على ثبات.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات منخفضاً بنسبة 0.18% عند مستوى 9744.22 نقطة، مع انخفاض أسهم 35 شركة من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 22 شركة وبقيت أسهم 11شركة على ثبات.