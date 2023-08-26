تأثيرات محدودة لارتفاع أسعار الذهب على مبيعات المشغولات.. وبطء الطلب على السبائك والعُملات

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الجاري بين 2.5 و2.75 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب بيانات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه رغم عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع، تأثراً بتراجع أسعار الدولار، فإن الزيادة السعرية كانت تأثيراتها محدودة في الطلب على مبيعات المشغولات، والتي دعمتها عمليات الإقبال من قِبل الأفواج السياحية على شراء تذكارات الهدايا الذهبية، سواء من المراكز التجارية، أو الأسواق المفتوحة، بينما أسهمت الزيادة السعرية في بطء الطلب على مبيعات السبائك والعُملات الذهبية. وقال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الارتفاعات في أسعار الذهب كانت تأثيراتها محدودة للغاية على الأسواق، وذلك لعاملين: الأول يتعلق بنمو الإقبال من الأفواج السياحية في الأسواق المحلية، خصوصاً في دبي، سواء عبر المنافذ الموجودة بالمولات التجارية، أو في الأسواق المفتوحة، فيما يرتكز العامل الثاني في كون الزيادة السعرية تأتي عقب انخفاضات استمرت أربعة أسابيع متتالية في أسعار المعدن الأصفر».

وأشار مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، إلى أن «عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع، أخيراً، تأثراً بالتراجع الطفيف في أسعار الدولار، واضطرابات الأسواق الدولية، كانت تأثيراتها محدودة وغير ملحوظة في الأسواق على مبيعات المشغولات الذهبية، والتي استمرت بنسب متباينة في تسجيل معدلات في الاقبال عليها ،وبدعم من الطلب من السائحين على تذكارات الهدايا الذهبية». وأضاف أن «بدء ارتفاع الأسعار يحفز عدد من المتعاملين للإقبال على الشراء، تخوفاً من استمرار أسعار المعدن الأصفر في تسجيل معدلات أكبر من الارتفاع خلال الفترات المقبلة».

من جهته، أوضح مدير المبيعات في محل «دهكي للمجوهرات»، أشوك بوين، أن «التأثير الأكبر لارتفاع الأسعار تركز في بطء الطلب على مبيعات السبائك والعُملات الذهبية، وبنسب طفيفة على المشغولات، خصوصاً مع توجه عدد من المتعاملين للشراء، تخوفاً من تسجيل المعدن الأصفر لارتفاعات سعرية بنسب إضافية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الحدود السعرية للذهب مازالت محفزة للطلب، على الرغم ارتفاعاتها الأخيرة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 232.25 درهماً، بارتفاع 2.75 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، مبلغ 215 درهماً، بزيادة قدرها 2.5 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 208.25 دراهم، بارتفاع 2.5 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 178.5 درهماً، بزيادة بلغت 2.5 درهم.

• مبيعات المشغولات استفادت من إقبال الأفواج السياحية على شراء تذكارات الهدايا الذهبية من المراكز التجارية، أو الأسواق المفتوحة.