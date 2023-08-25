أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.59 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، سيولة قاربت 1.59 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.217 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و373.153 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 400.52 مليون سهم عبر أكثر من 22.57 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% إلى 4099.49 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» طفيفًا بنسبة 0.062% إلى 9765.37 نقطة.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.42% عند مستوى 6.9 دراهم. و تراجع سهم «ديوا» بنسبة 1.16% عند 2.56 دراهم وبتداولات تجاوزت 39.36 مليون درهم. وانخفض سهما «الإمارات دبي الوطني» وشركة «الخليج للملاحة» بنسبة 0.29% للأول و0.14% للثاني. وانخفض سهم «تبريد» متصدرًا التراجعات بنسبة 3.16% عند 3.67 دراهم.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، سهم «الخليج للملاحة»، وبتداولات قاربت 95.23 مليون درهم يليه سهم «مثرف عجمان»، وبتداولات قاربت 63.33 مليون درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع تراجع سهم «ألفاظبي» 1.49% يليه سهم «كيو القابضة» بنسبة 0.27% فيما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.36% وقفز سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 8.86%.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، وذلك بقيمة 329.058 مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بنحو 211.712 مليون درهم يليه سهم «كيو القابضة» بنحو 134.046 مليون درهم.

وعلى الصعيد الأسبوعي، أنهت أسواق المال المحلية التعاملات الأسبوعية على تباين حيث تراجع سوق أبوظبي المالي، 0.23% من مستوى 9800.65 نقطة إلى مستوى 9765.37 نقطة، وصعد سوق دبي مع نهاية الجلسة بنسبة 1.21% إلى 4050.59 نقطة من مستوى 4099.49 نقطة ملامسا أعلى مستوى له خلال 8 سنوات تقريبًا

بدوره، أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع إلى أكثر من 4100 نقطة وهو أعلى مستوى خلال 8 سنوات بدعم من الطفرة العقارية المتزايدة والتفاؤل بشأن المشهد الاقتصادي بالإمارات، مشيرا إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يستعيد لاستكمال انتعاشته الكبيرة التي بدأها في عام 2022. مدعومة بنشاط قطاعات العقارات، والسياحة، والتمويل، والتكنولوجيا المزدهرة.