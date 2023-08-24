تصرفات عقارات دبي تسجل 1.8 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.8 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.22 مليار درهم، منها 39 مبايعة لأراض بقيمة 228.23 مليون درهم، و448 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 991.24 مليون درهم. وجاءت مبايعة بـ36 مليون درهم في منطقة «المركاض» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ34 مليون درهم في منطقة «الصفوح الثانية».

بدورها، تصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم.

وسجلت الرهون 591.09 مليون درهم، منها 14 رهناً لأراض بقيمة 23.74 مليون درهم، و102 رهن لفلل وشقق بقيمة 567.35 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 39.86 مليون درهم.