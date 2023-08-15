التضخم في دبي يتراجع خلال يوليو إلى أقل مستوى منذ بداية 2023

تراجع معدل التضخم في دبي إلى 1.02%، خلال شهر يوليو الماضي، مسجلاً أقل مستوى له على أساس سنوي، منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وواصلت معدلات التضخم في دبي، على أساس سنوي، تباطؤ مؤشراتها للشهر الخامس على التوالي، خلال العام الجاري، إذ بلغت معدلات التضخم على أساس سنوي في شهر يناير الماضي 4.58%، ووصل إلى نحو 4.9% في فبراير، قبل أن يتجه لتسجيل معدلات التباطؤ إلى 4.32% في مارس، ثم 3.27% في أبريل، و3.05% في مايو، ثم انخفض إلى مستوى 2.05% في يونيو، حتى بلغ أدني مستوياته عند 1.02% في يوليو الماضي، وذلك بالمقارنة بنسبة بلغت 7.1% خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي، ارتفاعاً شهرياً محدوداً ليصل إلى 107.98 نقاط في يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو والذي وصل الرقم القياسي فيه إلى 107.51 نقاط. وأوضحت بيانات المركز، ارتفاع أسعار 10 مجموعات إنفاق وخدمة رئيسة في الإمارة على أساس سنوي، خلال شهر يوليو الماضي، شملت الطعام والمشروبات بنسبة 3.21%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 7.69%، الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.09%، التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.26%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.09%، المطاعم والفنادق 3.52%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 2.19%، خدمات التعليم 1.55%، الصحة 0.68%، خدمات المعلومات والاتصالات 0.41%. وسجلت مجموعات الإنفاق على أساس سنوي تراجعاً في ثلاثة مجموعات خلال شهر يوليو الماضي، شملت مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 6.47%، مجموعة النقل بنسبة 19.73%، ومجموعة التبغ بنسبة 7.36%.

وأظهرت البيانات، عن تسجيل مؤشرات التضخم على أساس شهري ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليو الماضي محققاً نسبة 0.43% بالمقارنة بشهر يونيو والذي سجل نسبة 0.24%.

وأفادت البيانات بتسجيل ارتفاع في نسبة الإنفاق على عدد من المجموعات على أساس شهري خلال يوليو الماضي، شمل مجموعة الطعام والمشروبات بنسب بلغت 0.09%، فيما ارتفعت في الإنفاق على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، بنسب بلغت 0.49%، وارتفعت في الصحة إلى 0.05%، وزادت في مجموعة الإنفاق في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة إلى 4.55%، والمعلومات والاتصالات بنسب بلغت 0.13%، والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.19%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.38%، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة بنسبة 0.14%، والنقل بنسبة بلغت 058%.

وأظهرت البيانات استقراراً في نسب الإنفاق في عدد من المجموعات على أساس شهري، شملت مجموعات التعليم، التبغ، والملابس وملبوسات القدم، التأمين والخدمات المالية.