أظهرت بيانات منصة «بروبرتي فايندر» العقارية، حول حركة الإيجارات في أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، تصدر «جزيرة ياس» قائمة المناطق الأعلى إيجاراً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، ضمن أربع مناطق رئيسة شملها الرصد، فيما سجلت فلل الجزيرة أعلى نسبة نمو في متوسط الإيجارات السنوية، بارتفاع بلغ 32.3%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشملت المناطق محل الرصد كلاً من «الخالدية» و«شاطئ الراحة» و«جزيرة الريم» و«جزيرة ياس».

وبحسب بيانات خاصة أعدتها المنصة لـ«الإمارات اليوم»، تصدر «شاطئ الراحة» المناطق الأربع من حيث متوسط الإيجار السنوي لوحدات الاستوديو، مسجلاً 100.1 ألف درهم، فيما سجلت «الخالدية» أدنى متوسط إيجار لهذه الفئة عند 52.31 ألف درهم.

وتصدرت «جزيرة ياس» المناطق محل الرصد من حيث متوسط إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، بواقع 123.82 ألف درهم سنوياً، بينما سجلت «الخالدية» أدنى متوسط عند 88.71 ألف درهم.

كما جاءت «جزيرة ياس» في المركز الأول من حيث متوسط إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم، بواقع 214.93 ألف درهم سنوياً، مقابل 121.53 ألف درهم في «الخالدية»، التي سجلت أدنى متوسط لهذه الفئة.

وعلى صعيد الفلل، سجلت «جزيرة ياس» أعلى نسبة نمو في متوسط الإيجارات السنوية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 32.3%، ليصعد المتوسط من 318.52 ألف درهم إلى 421.48 ألف درهم. كما ارتفع متوسط إيجار الفلل في «جزيرة الريم» بنسبة 27.45%، من 203.02 آلاف درهم إلى 258.76 ألف درهم.

وأظهرت بيانات متوسطات الإيجارات السنوية لشهر أكتوبر 2026 ارتفاعاً في إيجارات الاستوديوهات في معظم المناطق الأربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تسجيل «شاطئ الراحة» أكبر زيادة سنوية بلغت 55%، ليصل متوسط الإيجار إلى 101.24 ألف درهم.

وجاءت «الخالدية» في المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع، بنمو بلغ 24.1%، ليصل متوسط الإيجار إلى 59.06 ألف درهم، فيما ارتفعت الإيجارات في «جزيرة ياس» بنسبة 6.3%، لتبلغ 94.128 ألف درهم.

وفي المقابل، سجلت «جزيرة الريم» التراجع الوحيد بين المناطق محل الرصد، بانخفاض بلغ 9.6%، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 76.14 ألف درهم، ما يعكس تفاوت حركة الإيجارات بين المناطق السكنية في أبوظبي.

وسجلت إيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة ارتفاعات متفاوتة في عدد من مناطق أبوظبي خلال أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتصدرت «الخالدية» المناطق من حيث نسبة الزيادة، بنمو بلغ 86.7%، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 96.293 ألف درهم.

كما ارتفعت إيجارات هذه الفئة في «جزيرة الريم» بنسبة 5.7%، لتبلغ 95.720 ألف درهم، وفي «جزيرة ياس» بنسبة 2.5%، ليصل المتوسط إلى 117.051 ألف درهم.

وفي المقابل، سجلت «شاطئ الراحة» تراجعاً بنسبة 11.8%، ليبلغ متوسط الإيجار السنوي 119.75 ألف درهم، لتكون المنطقة الوحيدة بين المناطق الأربع التي سجلت انخفاضاً في هذه الفئة، رغم احتفاظها بأعلى متوسط إيجار بينها.

أما الشقق المكونة من غرفتي نوم، فسجلت ارتفاعاً في متوسط إيجاراتها السنوية في جميع المناطق التي شملها التحليل خلال أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت «جزيرة الريم» أكبر زيادة بنسبة 24.5%، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 173.76 ألف درهم، فيما ارتفعت الإيجارات في «جزيرة ياس» بنسبة 11.9%، لتبلغ 179.89 ألف درهم، وهو أعلى متوسط بين المناطق الأربع لهذه الفئة.

كما ارتفعت الإيجارات في «شاطئ الراحة» بنسبة 2.5%، ليصل المتوسط إلى 158.65 ألف درهم، فيما سجلت «الخالدية» أقل نسبة نمو، بلغت 0.3%، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 114.459 ألف درهم.

وعلى صعيد الفلل، أظهرت البيانات تفاوتاً في حركة الإيجارات بين مناطق أبوظبي خلال أكتوبر 2026. وسجلت «جزيرة الريم» أكبر ارتفاع سنوي بنسبة 43.3%، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 304.9 آلاف درهم، فيما ارتفعت الإيجارات في «الخالدية» بنسبة 5.4%، لتبلغ 219.51 ألف درهم. وفي المقابل، سجلت «جزيرة ياس» أكبر تراجع سنوي بين المناطق محل الرصد، بنسبة 51.2%، ليصل متوسط الإيجار إلى 379.56 ألف درهم، رغم احتفاظها بأعلى متوسط إيجار للفلل بين المناطق الأربع. كما تراجعت الإيجارات في «شاطئ الراحة» بنسبة 5.5%، لتبلغ 342.56 ألف درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن «سوق الإيجارات في أبوظبي واصلت أداءها القوي»، مشيراً إلى ارتفاع الإيجارات المطلوبة لمختلف أنواع الوحدات السكنية في المناطق الأربع التي شملها التحليل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وأوضح أن جزيرة ياس سجلت ارتفاعاً في إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم بنسبة 36.7%، وإيجارات الفلل بنسبة 32.3%، فيما ارتفعت إيجارات الاستوديوهات في جزيرة الريم بنسبة 28.3%، وإيجارات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الخالدية بنسبة 32.5%.

وأشار إلى أن وجهات مثل جزيرتي ياس والريم تواصل استقطاب السكان بفضل المرافق والخدمات التي توفرها، وما تقدمه من خيارات تعزز جودة الحياة، وهو ما ينعكس على الإيجارات المطلوبة، خصوصاً للوحدات الأكبر مساحة.

ولفت إلى استمرار قوة الطلب في أبوظبي على المناطق ذات المواقع المميزة والمرافق التي تلبي احتياجات السكان، مؤكداً أهمية الاستفادة من أحدث البيانات المتاحة لكل منطقة عند تحديد الإيجارات والتفاوض عليها.