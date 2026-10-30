«دي بي ورلد» تعزز طاقتها التشغيلية.. وترفع استثماراتها في الأسواق

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة مواني دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن المجموعة عززت قدراتها التشغيلية العالمية خلال السنوات الخمس المنتهية في عام 2025، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمحفظة محطات الحاويات إلى 109.5 ملايين حاوية نمطية بنهاية 2025، مقارنة بـ91.7 مليون حاوية في عام 2021، فيما زاد حجم المناولة الفعلي إلى 93.4 مليون حاوية، مقابل 77.9 مليوناً، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى 3.1 مليارات دولار، مقارنة بـ1.4 مليار دولار.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمحطات الحاويات التابعة للمجموعة من 91.7 مليون حاوية نمطية سنوياً في عام 2021 إلى 109.5 ملايين حاوية، العام الماضي، بزيادة بلغت 17.8 مليون حاوية، تعادل نمواً بنسبة 19.4%.

وجاء هذا النمو تدريجياً في البداية، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية إلى 92.5 مليون حاوية، في عام 2022، ثم إلى 95 مليوناً في 2023، قبل أن تتسارع إلى 102.2 مليون حاوية، في عام 2024، وصولاً إلى 109.5 ملايين خلال 2025.

كما ارتفع إجمالي مناولة الحاويات من 77.9 مليون حاوية نمطية في 2021 إلى 93.4 مليون حاوية في 2025، بزيادة بلغت 15.5 مليون حاوية، أو نحو 19.9%.

وسجلت المناولة 79 مليون حاوية في 2022، ثم 81.5 مليوناً في عام 2023، و88.3 مليوناً خلال 2024، قبل أن تصل إلى 93.4 مليوناً العام الماضي.

وبالتوازي مع نمو الطاقة الاستيعابية والمناولة، رفعت «دي بي ورلد» إنفاقها الرأسمالي السنوي من 1.4 مليار دولار في 2021 إلى 3.1 مليارات دولار في 2025، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار، أو نحو 121.4%. وبذلك أصبح الإنفاق السنوي في 2025 أكثر من ضعفي مستواه في 2021.

وبلغ الإنفاق 1.7 مليار دولار في 2022، ثم 2.1 مليار في 2023، و2.2 مليار في 2024، قبل أن يقفز إلى 3.1 مليارات دولار في 2025. وتواصل موانئ دبي العالمية تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسة، من خلال تطوير المحطات القائمة، وتوسعة الموانئ، والاستثمار في مرافق جديدة ومشروعات لوجستية متكاملة، وتركز المجموعة على رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع قدراتها على مناولة الحاويات، وربط الموانئ بشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسيابية التجارة العالمية ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي.