2.08 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.08 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 589 مبايعة بقيمة 1.46 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 97.82 مليون درهم و565 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

كما تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 253.76 مليون درهم منها 22 رهونات أراضي بقيمة 29.76 مليون درهم و90 رهونات فلل وشقق بقيمة 224.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 52 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات فشهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 359.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 295.46 مليون درهم وأخري في منطقة المرقبات بقيمة 12.82 مليون درهم.