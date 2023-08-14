1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك والمالية.

وتوزعت السيولة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و301.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 515.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 28.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9568.93 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9484.32 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4058.79 نقطة.

واستحوذ "كيو القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 403.8 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 2.2 في المائة عند 3.76 درهم، تلاه "العالمية القابضة" بنحو 224.5 مليون درهم واقفل عند 401.6 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 114.8 مليون درهم ليقفل عند 20.88 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 57.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17 درهما مرتفعاً بنسبة 1.19 في المائة ، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 26.8 مليون درهم ليغلق عند 6.82 درهم، ثم "جي اف اتش" بسيولة 26.2 مليون درهم ليقفل عند 1.01 درهم.

وأغلق سهم "ديوا" مستقراً عند مستوى 2.61 درهم مع إعلان الشركة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.7 مليار درهم وصافي ربح بنحو 2.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.