القيمة السوقية للأسهم المحلية ترتفع إلى 3.56 تريليونات درهم

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 8.6 مليارات درهم خلال أسبوع، موزعة بواقع 6.67 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.98 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 3.16 ملايين سهم عبر تنفيذ ما يربو على 144.1 ألف صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من نحو 3.521 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة السابقة، إلى نحو 3.561 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و687.41 مليار درهم لسوق دبي المالي. وعزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه وربح ما يناهز 43 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع، مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها نصف السنوية.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع بنسبة 1.09% أو ما يعادل 103.5 نقاط، ليغلق عند 9606.41 نقاط، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.95% توازي 93.2 نقطة، ليقفل عند 9879.7 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4064.31 نقطة.

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال الأسبوع نمو أسهم «العالمية القابضة» 1.74%، و«ملتيبلاي» بنسبة 6.7%، و«فيرتيغلوب» 5.75%، و«ألفا ظبي» 4.98%، و«أبوظبي التجاري» 2.7%، و«طاقة» 2.12%، و«أدنوك للغاز» 0.86%، و«أدنوك للتوزيع» 0.77%. وحقق سهم «كيو القابضة» أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية بنسبة 27.78%، بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة المضي قدماً في دراسة العرض المقدم من «أي دي كيو» للاستثمارات العقارية، ومن «أي إتش سي كابيتال» لدمج «مدن العقارية»، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وغيرها من الأصول مع شركة «كيو القابضة»، وذلك رهناً باستكمال كل الإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية اللازمة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.11 مليار درهم. وفي سوق دبي ارتفع «الأنصاري للخدمات المالية» خلال الأسبوع بنسبة 1.65%، مع إعلان الشركة تحقيق أرباح صافية بقيمة 263 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زادت أسهم «العربية للطيران» 1.83%، و«سالك» 1.26%، و«تيكوم» 1.56%، و«دو» 0.2%. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 301.39 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة تجاوزت 212.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات العرب نحو 23.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20.9 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب الخليجيين نحو 55.58 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 6.1 ملايين درهم. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب غير العرب، بلغت قيمة مشترياتهم نحو 85.29 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 135 مليون درهم خلال جلسة أمس. ونتيجة لهذه التطورات بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال جلسة أمس، نحو 164.41 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 162.04 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.37 مليون درهم محصلة شراء.

وبالمقابل بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال جلسة الجمعة، نحو 167.2 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 169.57 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار المحلي نحو 2.37 مليون درهم محصلة بيع.