تجار: أسعار الذهب لأدنى مستوى في 4 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب، للأسبوع الثالث على التوالي، بنهاية الأسبوع الجاري بين 1.25 و1.75 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة تراجع غرام الذهب خلال ثلاثة أسابيع إلى نحو ثمانية دراهم.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن أسعار الذهب وصلت من خلال تراجعها الأخير، إلى أقل مستوياتها منذ ما يتجاوز الأربعة أسابيع، لافتين إلى أن مواصلة تراجع أسعار المعدن الأصفر لثلاثة أسابيع متتالية، أسهم في تنشيط مبيعات المشغولات الذهبية، متوقعين تسجيل معدلات مبيعات أكبر خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، إن «استمرار تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي انعكس بشكل إيجابي على مبيعات المشغولات الذهبية، خصوصا مع بلوغ مؤشرات أسعار المعدن الأصفر لمستوياتها الأقل منذ ما يتجاوز أربعة أسابيع». وأضاف أن «الطلب على مبيعات المشغولات من المتوقع أن يشهد نمواً أكبر خلال الأيام المقبلة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «الأيام للمجوهرات»، تاليش صاقر، إن «انخفاض الأسعار له تأثيرات إيجابية في تنشيط الطلب خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «المشتريات من عياري 18 و21 قيراطاً لهما الحصص الكبرى في الطلب على مبيعات المشغولات».

وأضاف أن «الطلب على منافذ البيع لم يقتصر على مبيعات المشغولات فقط، وإنما شمل السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً مع تزايد الوعي الاستهلاكي في الاتجاه لشراء تلك المنتجات خلال أوقات الانخفاض للاستفادة منها لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل».

واعتبر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «الأسواق تشهد حالياً نشاطاً لافتاً في الطلب على مبيعات المشغولات والعملات، وذلك عقب انخفاض أسعار المعدن الأصفر، ووصوله لأقل مستوى منذ أربعة أسابيع، وهو ما انعكس إيجاباً على المبيعات».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 232.25 درهماً، بانخفاض 1.75 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 215 درهماً، بتراجع 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 208.25 دراهم، بانخفاض 1.5 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 178.5 درهماً، بتراجع 1.25 درهم.