2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 551 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 391.15 مليون درهم، و506 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 175 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في المنطقة نفسها، وأخيراً مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

كما تصدرت منطقة مدينة المطار، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 339 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 384.85 مليون درهم، منها ستة رهونات لأراض بقيمة 59.32 مليون درهم، و86 رهناً لفلل وشقق بقيمة 325.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الأولى بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 47 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 111.2 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 38 مليون درهم.