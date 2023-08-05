تصنيع منتجات الذهب محلياً يرتفع 50% خلال النصف الأول من 2023

أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بأن صادرات المشغولات الذهبية المصنعة محلياً شهدت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، نسبته 25%، مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي 2022، في وقت شهد فيه تصنيع منتجات الذهب محلياً نمواً نسبته 50%، بدعم من نمو الطلب، وتوجه المستثمرين للإنتاج المحلي للاستفادة من تسهيلات الإنتاج والتصدير، ومزايا اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تعقدها دولة الإمارات مع دول عدة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن عدد منافذ بيع تجارة الذهب والمجوهرات في دبي، شهد نمواً لافتاً جاوزت نسبته 20%، مدعوماً بنمو الطلب، وافتتاح امتداد سوق الذهب الجديد، ومراكز تجارية جديدة.

التصنيع المحلي

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي»، توحيد عبدالله، إن «صادرات المشغولات الذهبية المصنعة في الأسواق المحلية، شهدت نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 نسبته 25%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022».

وأرجع عبدالله ذلك النمو، إلى ارتفاع إقبال الشركات الإقليمية والدولية على الاستيراد من السوق المحلية، ما حوّل دبي إلى مركز عالمي لتجارة الذهب، مع انخفاض الأسعار والرسوم، مقارنة بالعديد من دول العالم، وارتفاع التنوع في المعروض، وزيادة الجودة الموثقة للمنتجات.

وأضاف: «من أبرز العوامل الأخرى التي دعمت نمو صادرات المشغولات الذهبية المصنعة محلياً، ارتفاع عمليات تصنيع منتجات الذهب محلياً خلال النصف الأول 2023 بنسب تقدر بنحو 50%، مع تركيز المستثمرين على التصنيع محلياً، للاستفادة من تسهيلات الإنتاج والتصدير، ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي عقدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما أنها ستسهّل نفاذ صادرات الدولة بشكل كبير للعديد من الأسواق».

وأكد أن «زيادة التصنيع المحلي لمنتجات الذهب، أسهمت بدورها في ارتفاع المعروض من المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية، بنسب تقدر بنحو 35% حالياً من إجمالي المعروض من المشغولات، مقارنة بنسب سابقة تقدر بنحو 20%».

منافذ البيع

وقال عبدالله إن «عدد منافذ تجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية في دبي شهد نمواً لافتاً، بدعم من افتتاح مشروع الامتداد الجديد لسوق الذهب، وافتتاح مراكز تجارية جديدة»، مقدراً النمو خلال عام 2022 وحتى النصف الأول من العام الجاري بنحو 20% مقارنة بعام 2021، فيما يتوقع أن ترتفع النسبة بافتتاح منافذ بيع جديدة لتجارة الذهب والمجوهرات، مع توجه عدد كبير من الشركات في الأسواق لزيادة عدد منافذ بيعها، استجابة للنمو المتزايد في الطلب، ومواكبة النمو السكاني، وزخم استقطاب دبي لفعاليات ومعارض أعمال بشكل متنامٍ، إضافة إلى النشاط الكبير الذي تشهده الإمارة في استقطاب الأفواج السياحية.

شاشات العرض

وذكر عبدالله، أن «المجموعة تعمل حالياً لاستكمال مبادرة شاشات عرض أسعار الذهب في المتاجر بشكل فوري، في وقت بلغ فيه إجمالي الشاشات التي تم تركيبها في المتاجر حتى الآن 360 شاشة، فيما تعتزم المجموعة الوصول إلى 500 شاشة خلال عام 2024».

• 360 شاشة عرض فوري لأسعار الذهب في السوق حالياً.. والمجموعة تعتزم الوصول إلى 500 شاشة خلال 2024.