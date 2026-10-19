اتفاقية بين دبي و«غوانغدونغ» الصينية لتطوير تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات

أبرمت مجموعة دبي للمجوهرات مذكرة تفاهم مع «جمعية الذهب» في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بهدف تعزيز التعاون بين قطاعَي الذهب والمجوهرات في دبي والصين، بما يشمل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وتيسير وصول الشركات التي يمثلها الجانبان إلى الأسواق، وتعزيز الشراكات التجارية.

وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي، أخيراً، في مدينة شينغن، حيث قام بالتوقيع على المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، ونائب رئيس جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، يي يونغ غوانغ، نيابةً عن رئيس الجمعية، زن ويغانغ.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، مستندةً إلى منظومة متكاملة تجمع بين بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والارتباط الوثيق بالأسواق الدولية».

وأضاف: «تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية ترتكز على مقومات دبي التنافسية لتعزيز التكامل مع القدرات التصنيعية والابتكارية التي تتميز بها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون عبر سلسلة القيمة في القطاع. ونتطلع إلى تمكين الشركات من بناء علاقات نوعية، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والتعاون التجاري والابتكار، ودعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات على أسس مستدامة في الجانبين».

وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل بحث آليات دعم الشركات الصينية الأعضاء في الجمعية في أنشطة الترويج بالأسواق الخارجية، إضافة إلى تعزيز التواصل بين القطاعات ذات الصلة بمجال الذهب والمجوهرات. كما تنص المذكرة على الاستفادة من قدرات التصنيع والمعالجة التي تمثلها المنظومة الصناعية في غوانغدونغ، لدعم إنتاج المجوهرات واحتياجات التجارة المرتبطة بها في دبي، إلى جانب تشجيع التعاون في المواد الخام للقطاع، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة، فضلاً عن تصنيع المجوهرات ومعالجتها وتوزيعها وتيسير تجارتها.

وتتضمن مجالات التعاون تبادل المعلومات والخبرات بشأن الإجراءات الجمركية، وأنظمة التخزين في المناطق الجمركية والإدخال المؤقت، والخدمات اللوجستية والتأمين وأطر الامتثال، كما سيستكشف الطرفان فرص التعاون في تجارة المواد المرتبطة بالمجوهرات من دبي إلى أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، بما في ذلك المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة وأحجار الجاديت «اليشم»، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتهدف المذكرة أيضاً إلى إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات دعماً للتنسيق بين الشركات في الجوانب الفنية والتشغيلية، وتنظيم زيارات متبادلة ووفود تجارية لتعزيز المعرفة المتبادلة وتحديد فرص التعاون، فضلاً عن دعم المشاركة المشتركة في المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات والأنشطة الترويجية.

يذكر أن مجموعة دبي للمجوهرات تأسست عام 1996، وتضم نحو 600 شركة تمثل مختلف مجالات قطاع الذهب والمجوهرات، بما في ذلك تجارة السبائك والمعادن الثمينة، وتصنيع المجوهرات الذهبية والماسية، والبيع بالجملة والتجزئة، وتجارة الألماس واللؤلؤ، أما جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، فتأسست عام 1994، وتضم جهات عاملة في مجالات الاستكشاف الجيولوجي والتعدين والصهر والبحث والتصميم والتعليم ومعالجة وتسويق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.