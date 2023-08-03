تصرفات عقارات دبي تسجل 1.6 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 457 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 39 مبايعة لأراض بقيمة 255.84 مليون درهم، و418 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وتصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، بـ16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ38 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 320 مليون درهم، منها ثمانية رهون لأراض بـ13.07 مليون درهم، و159 رهناً لفلل وشقق بقيمة 306.93 ملايين درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 12 هبة بـ26.39 مليون درهم.