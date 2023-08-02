فنادق أبوظبي تستقبل 2.4 مليون نزيل بالنصف الأول بنمو 34%

أفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأن فنادق الإمارة استقبلت 2.4 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت إحصاءات حديثة نشرها الدائرة أمس، أن المنشآت الفندقية سجلت إيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات درهم في النصف الأول بنمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الفنادق متوسط إشغال 70%، وبلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.7 ليلة، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط سعر الإقامة في الغرفة الفندقية بالإمارة إلى 425 درهماً، بنمو 24%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن السوق المحلية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد نزلاء فنادق أبوظبي مقارنة بالأسواق الدولية خلال النصف الأول، بحصة بلغت 21% حيث استقبلت فنادق الإمارة 495 ألف نزيل فندقي من داخل الإمارات.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى على مستوى الأسواق الدولية بعدد نزلاء بلغ 271 ألف نزيل فندقي بنمو 45%، تلتها السوق البريطانية بإجمالي 101 ألف نزيل، بنمو 37%، ثم السوق الروسية بإجمالي 88 ألف نزيل، بنمو 205%، تلتها السوق المصرية بإجمالي 87 ألف نزيل، بنمو 27%، ثم جاءت السوق الفلبينية خامسة على قائمة الأسواق الدولية بإجمالي 84 ألف نزيل، بنمو 11%.

• المنشآت الفندقية سجلت إيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات درهم في النصف الأول بنمو 26%.