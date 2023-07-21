9.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.9 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 2502 مبايعة بقيمة 8.14 مليارات درهم، منها 378 مبايعة للأراضي بقيمة ثلاثة مليارات درهم، و2124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.13 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة مليار درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 207 مبايعات بقيمة 189 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 158 مبايعة بقيمة 660 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 75 رهناً لأراض بقيمة 428.09 مليون درهم و390 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.1 مليار درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 264.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 65.22 مليون درهم.