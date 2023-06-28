منصات ذكية تتنافس في خدمات ذبح الأضاحي وتوصيلها خلال «العيد»

شهدت أسواق الدولة أخيراً، مظاهر تنافسية لافتة بين منصات ذكية لتطبيقات ومواقع على تقديم خدمات الذبح والتوصيل للأضاحي خلال موسم عيد الأضحى.

وأفاد مسؤولون في منافذ بيع ومنصات إلكترونية، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق تشهد تنافسية بمعدلات كبيرة لخدمات الأضاحي عبر المنصات والتطبيقات، سواء بين التعاونيات التي بدأت في التوسع بطرح عروض في ذلك المجال أو عبر منصات مستقلة معتمدة من دوائر البلدية، لافتين إلى أن نمو عدد المنصات التي تقدم الخدمات وارتفاع تنافسيتها ينعكس إيجاباً على تقديم خدمات إضافية للمستهلكين مع مزايا عدم التكدس والانتظار في المقاصب وتوصيل الذبائح.

بدوره، قال رئيس منصة تطبيق «العنود للذبائح»، محمد عبدالله، إن «الأسواق تشهد حالياً تنافسية لافتة خلال موسم عيد الأضحى الجاري بين منصات إلكترونية للتطبيقات الذكية حول خدمات الذبح والتسليم للأضاحي، وذلك مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك في ظل نمو الطلب التدريجي والوعي بخدمات تلك المنصات، والتي تتيح للمستهلكين اختيار الأضاحي عبر المنصات المعتمدة بشكل رسمي، والحصول على خدمة الذبح والتوصيل، وبما يواكب نمو أنماط الخدمات الذكية في الدولة مقارنة بالخدمات التقليدية في الأسواق».

وأوضح أن «الأسواق تضم حالياً منصات ذكية عدة لتلك الخدمات تتيح عروضاً تنافسية مختلفة وبما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، خصوصاً مع الاضطرار للانتظار في المقاصب والأسواق لاختيار الأضاحي وانتظار ذبحها وفحصها ثم نقلها للمنزل وتقطيعها مع تقديم المنصات لتلك الخدمات عبر الباقات المقدمة لأسعارها».

من جهته، قال مدير التسويق والعلاقات المجتمعية في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية أتاحت عبر منصتها الذكية والمنافذ، خدمات اختيار الأضاحي والحصول عليها مذبوحة، مع إمكانية التوصيل في دبي والشارقة وعجمان حسب الطلب من المتعاملين، وذلك ضمن أسعار الأضاحي المقدمة عبر المنصة».

وأضاف أن «هناك مظاهر تنافسية لافتة حالياً في الأسواق سواء بين منصات لمنافذ بيع أو منصات مستقلة في خدمات بيع وذبح الأضاحي مع تقديم خدمات إضافية تنافسية مختلفة من أبرزها التقطيع والتوصيل حسب الطلب أو الحصول عليها جاهزة من الفروع التي يحددها المتعاملون، وهو ما يجنب المتعاملين الانتظار في حرارة الصيف في الأسواق والمقاصب لإنجاز عمليات الشراء والذبح».

وأوضح أن «خدمات الطلب على الشراء والذبح عبر المنصات والمنافذ، تشهد طلباً متنامياً مقارنة بالطرق التقليدية في الشراء من الأسواق، إذ تلقت التعاونية حتى الآن نحو 1050 طلباً للشراء والذبح، فيما توفر التعاونية ما يتجاوز 2000 أضحية من مختلف الأنواع والأسعار وبما يتلاءم مع متطلبات المتعاملين».

وقال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «إدارة التعاونية طرحت عروضاً لخدمات الذبح والبيع للأضاحي عبر المنصة الذكية أو الطلب من المنافذ، مع تقديم عروض تخفيضات سعرية على أسعار الأضاحي مقارنة بالأسواق التقليدية»، لافتاً إلى أن «التعاونية أتاحت خدمة الذبح والتسليم للأضاحي بشكل مجاني خلال موسم العيد الجاري، وبما يوفر خدمات وتسهيلات إضافية للمستهلكين».

وأوضح أن «التعاونية طرحت تخفيضات شملت بيع الخروف الصومالي بأوزان تراوح بين 12 و15 كيلوغراماً بسعر 790 درهماً بدلاً من سعر 805 دراهم، إضافة لعروض على بيع الخروف النعيمي الكبير بأوزان تراوح بين 17 و19 كيلوغراماً بسعر 1575 درهما بدلاً من سعر 1890 درهماً، وتخفيضات على الخروف النجدي بأوزان تراوح بين 11 و13 كيلوغراماً بسعر 1450 درهماً بدلاً من 1740 درهماً، والبقر الصومالي بسعر 6000 درهم بدلاً من سعر 7200 درهم لأوزان تراوح بين 150 و180 كيلوغراماً، والعجل الهولندي المحلي بسعر يصل 6500 درهم بدلاً من سعر 7800 درهم، لأوزان تراوح بين 150 و180 كيلوغراماً».

وأشار المسؤول في منصة «تركي للذبائح»، جلال عطاف، إلى أن «تقديم خدمة اختيار الأضاحي المتوافقة مع الشروط والذبح والتقطيع والتسليم للمتعاملين، يتيح خدمات الأضاحي بشكل ذكي وأكثر سهولة مع تجنيب المتعاملين عناء الانتظار بالأسواق والمقاصب، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف».