منافذ بيع تطرح تخفيضات تتجاوز 70% بمناسبة «عيد الأضحى»

طرحت منافذ بيع في دبي والشارقة، أخيراً تخفيضات موسعة بنسب تراوح بين 25 و70% بمناسبة عيد الأضحى، ويستمر عدد كبير منها حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو.

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية على عدد من منافذ تجارة التجزئة الرئيسة، شمول التخفيضات لمنتجات غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات، والفاكهة ومنتجات الألبان، إضافة إلى سلع استهلاكية مثل مستحضرات التجميل والعناية والملابس الجاهزة والإلكترونيات.

واعتبر مستهلكون أن التنوع والطرح المبكر للعروض، يدعمان فرص التسوق على فترات مختلفة، والمقارنة السعرية بين المنافذ.

من جانبهم أفاد مسؤولون في منافذ بيع بأن ارتفاع حدة المنافسة عزز توسع المنافذ في طرح تنزيلات لعيد الأضحى، مقارنة بالأعوام السابقة.

تخفيضات الأضحى

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد عطية، إنه «لاحظ توسع بعض المنافذ في طرح عروض تخفيضات لعيد الأضحى مقارنة بأعوام سابقة، سواء من حيث التنوع في السلع المشمولة بالتخفيضات أو العدد، إضافة إلى عدم اقتصار التنزيلات على المنافذ والجمعيات الكبيرة فقط، وهو ما يجعل الأسر المستهلكة تستفيد بشكل أكبر من عروض التخفيضات في شراء مستلزماتها للعيد بشكل أكثر شمولاً».

وقال المستهلك يوسف حامد، إن «الطرح المبكر لعروض تنزيلات عيد الأضحى يتيح للمستهلكين فرص الشراء على فترات متعددة، وعدم التكدس والازدحام في المنافذ قبل العيد بيوم أو يومين»، لافتاً إلى أن «الطرح قبيل العيد بفترات كافية، يوفر للمستهلكين المقارنة السعرية بين العروض قبل التوجه للشراء».

وأوضحت المستهلكة سمر حسين، أن «الأسواق تشهد عمليات طرح متنوعة حالياً لعروض تخفيضات عيد الأضحى، إذ تشمل تنزيلات على السلع الغذائية الأساسية وخصوصاً ذات الطلب الأعلى خلال هذه الفترة، من اللحوم والخضراوات والفاكهة والدواجن، إضافة إلى منتجات الأرز والزيوت والحلوى، مع طرح تخفيضات على منتجات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والأحذية التي تصلح هدايا خلال موسم العيد».

واعتبر المستهلك عمر عيسى، أن «التخفيضات المطروحة حالياً أكثر شمولاً من عروض التخفيضات خلال الفترات السابقة، وذلك مع محاولة المنافذ الاستفادة من زيادة الإقبال على الشراء خلال هذه الفترات»، داعياً إلى أهمية التزام المنافذ خلال الفترات المقبلة بالتوسع في تنويع السلع المشمولة بالعروض.

عروض مبكرة

من جهته قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «(التعاونية) طرحت عروضاً مبكرة لحملات تخفيضات موسم عيد الأضحى بنسب تصل إلى 65% وتستمر حتى السادس من يوليو»، لافتاً إلى أن «الطرح المبكر للعروض ومدّها لفترات طويلة يتيح للمستهلكين التسوق قبيل وخلال فترة العيد لمختلف مستلزماتهم».

وأوضح أن «العروض شملت تنزيلات على منتجات اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات، والمعلبات، وأصناف من الأرز والزيوت ومنتجات الألبان، بما يتيح تنوعاً يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأسر المستهلكة».

وأضاف البستكي أن «موسم العيد يعد من مواسم التسوق ذات الطلب الاستهلاكي المرتفع، وهو ما دعم نمو التنافسية بين مختلف المنافذ لطرح عروض موسعة بأشكال متنوعة لاستقطاب المستهلكين، وهو ما سيعود بفوائد إيجابية على استقرار الأسعار وطرح منتجات بأسعار تنافسية»، لافتاً إلى أن«موسم العيد من المتوقع أن يرفع المبيعات بنسب تتجاوز 30%، مقارنة بالفترات العادية».

توسع وتنوع

بدوره قال مدير التسويق والعلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التنوع في عروض العيد المطروحة أخيراً يتيح للمستهلكين فرصاً أكبر لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار منخفضة».

وأوضح أن «التعاونية طرحت تخفيضات بنسب تصل إلى 70% على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، خصوصاً من السلع ذات الطلب المرتفع خلال تلك الفترة مثل اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضراوات، إضافة إلى عروض على منتجات الحلوى والشوكولاتة التي تلقى رواجاً كبيراً خلال موسم العيد».

وأضاف أن «العروض التي تستمر حتى الأيام الأولى من يوليو، تتيح للمستهلكين التسوق بشكل مبكر دون الحاجة إلى التكدس والازدحام في المنافذ قبيل أو خلال العيد».

وأشار مدير المبيعات لسلاسل تجارة التجزئة في دبي والشارقة، ديبال سون، إلى أن «العروض المطروحة خلال موسم العيد أخيراً تتسم بالتوسع اللافت مقارنة بالموسم السابق، وهو ما يرجع إلى ارتفاع التنافسية في القطاع، خصوصاً أن موسم العيد من المواسم ذات الطلب الاستهلاكي المرتفع، وهو ما حفز العديد من المنافذ لطرح عروض بنسب تتجاوز 70%، إضافة إلى شمولها عدداً كبيراً من السلع، بغرض رفع حصص المبيعات السوقية لكل منفذ». وفي السياق نفسه، قال مدير التجزئة والمنتجات الاستهلاكية في مجموعة «جي إم جي» المالكة لمتاجر «جيان»، مارك لوران، إن «(المجموعة) طرحت عبر منافذها عروضاً خاصة بنسب متباينة بمناسبة عيد الأضحى». وأضاف أن «نسب التخفيضات لموسم العيد تضم تشكيلة واسعة من عروض المأكولات الجافة ومستلزمات المنزل، وغير ذلك من المواد والمنتجات الضرورية للعيد».