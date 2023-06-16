إعمار العقارية يقفز لأعلى مستويات في 7 أشهر ويقود سوق دبي لقفزة صعود جديدة

قفز مؤشر سوق دبي المالي خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة بنسبة 1% ليرتفع فوق مستوى 3770 نقطة بالغا 3778.04 نقطة مع سيولة 351.66 مليون درهم.

وجاءت أبرز الارتفاعات بسوق دبي المالي خلال تلك الساعة بسهم إعمار العقارية الذي قفز حوالي 3.96% إلى 6.55 درهم مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022 أي ما يعادل أكثر من ثمانية أشهر.

يذكر أن سهم إعمار العقارية الذي وصل إلى أدنى مستوى له دون الدرهمين في مارس 2020 وقت اندلاع كورونا، يتداول اليوم الجمعة عند 6.45 درهم للسهم، ما يعني قفزة بأكثر من 224% خلال تلك الفترة.

وجاء ارتفاع أسهم شركة إعمار العقارية اليوم بعد أن رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة "إعمار العقارية" من التصنيف "Baa3" إلى التصنيف "Baa2".

كما رفعت "موديز" تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة "إعمار مولز مانجمنت" من "Baa2" إلى "Baa1".

كما تزامن هذا الارتفاع لأسهم شركة إعمار العقارية مع إعلانها منذ يومين عن أحدث مشاريعها الفاخرة باستثمار يفوق 20 مليار دولار وهو مشروع "ذا أويسس" الذي يعد أرقى مشاريع الرفاهية في دبي، ويقام على مساحة إجمالية تزيد على 9.4 مليون متر مربع. يتضمن المشروع أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية تتراوح ما بين القصور والفلل الفخمة.

وجاء إطلاق المشروع مع ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة التي يبلغ سعرها 10 ملايين دولار أو أكثر في الإمارة، ما ساعد دبي على الاقتراب من لندن ونيويورك. خلال الربع الأول، تم بيع 88 منزلاً بهذا السعر في دبي لتتجاوز المراكز العالمية الأخرى، وفق تقرير صادر عن شركة العقارات "نايت فرانك".

وارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 43 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.206 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 2.239 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2022.